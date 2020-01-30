Для рязанских школьников провели урок экологии на очистных сооружениях РНПК

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», провела открытый экологический урок на биологических очистных сооружениях (БОС). Его участниками стали ученики школы №19.
Перед учащимися в качестве экспертов выступили специалисты управления охраны окружающей среды предприятия, которые рассказали о значении и важности инфраструктурного объекта в жизни города и о работе БОС.
Ученики увидели, как происходит биохимическая очистка сточных вод и ведется производственный экологический контроль природной среды с помощью мобильных лабораторий завода. В районе аэротенков юным рязанцам продемонстрировали работу микроорганизмов, а на отстойниках — процесс отстаивания очищенных стоков от сообщества микроорганизмов до их отправки на станцию ультрафиолетового обеззараживания, после которой вода возвращается в природную среду.
Учащиеся узнали, что очистные сооружения АО «РНПК» ежесуточно принимают и очищают до 320 тысяч кубометров сточных вод, большая часть которых — бытовые стоки и стоки предприятий Южного промузла.
Как рассказали эксперты, БОС имеют две ступени очистки. Такой способ биохимической очистки позволяет достигать достаточного качества очистки для возврата очищенной воды в водоем. В составе БОС работает экологическая лаборатория, которая ежедневно выполняет более 200 анализов качества воды и почвы.
Экскурсию провели в рамках реализации корпоративной программы «Добровольцы РНПК — за чистый город».
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСоциальные выплаты и пособия вырастут в России с 1 февраля
|
cледующая новость →В рязанской больнице умер спортсмен, получивший травму головы
Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.