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13:44, 30 января 2020 76

Для рязанских школьников провели урок экологии на очистных сооружениях РНПК

Для рязанских школьников провели урок экологии на очистных сооружениях РНПК

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», провела открытый экологический урок на биологических очистных сооружениях (БОС). Его участниками стали ученики школы №19.

Перед учащимися в качестве экспертов выступили специалисты управления охраны окружающей среды предприятия, которые рассказали о значении и важности инфраструктурного объекта в жизни города и о работе БОС.

Ученики увидели, как происходит биохимическая очистка сточных вод и ведется производственный экологический контроль природной среды с помощью мобильных лабораторий завода. В районе аэротенков юным рязанцам продемонстрировали работу микроорганизмов, а на отстойниках — процесс отстаивания очищенных стоков от сообщества микроорганизмов до их отправки на станцию ультрафиолетового обеззараживания, после которой вода возвращается в природную среду.

Учащиеся узнали, что очистные сооружения АО «РНПК» ежесуточно принимают и очищают до 320 тысяч кубометров сточных вод, большая часть которых — бытовые стоки и стоки предприятий Южного промузла.

Как рассказали эксперты, БОС имеют две ступени очистки. Такой способ биохимической очистки позволяет достигать достаточного качества очистки для возврата очищенной воды в водоем. В составе БОС работает экологическая лаборатория, которая ежедневно выполняет более 200 анализов качества воды и почвы.

Экскурсию провели в рамках реализации корпоративной программы «Добровольцы РНПК — за чистый город».


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