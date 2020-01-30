Депутаты одобрили два кредита рязанскому «Водоканалу» на 200 миллионов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Депутаты одобрили два кредита рязанскому «Водоканалу» на 200 млн рублей. Решение приняли в четверг, 30 января, на заседании гордумы.
Первый кредит на сумму 105 млн планируют взять на рефинансирование существующих кредитов: сокращения процентной ставки с 10-12% до 8,1%.
Второй кредит на сумму более 87 млн пойдет на пополнение оборотных средств.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМожет ли поликлиника отказаться выдавать медкарту ребенка? Прокуратура отвечает на вопросы рязанцев
|
cледующая новость →Рязанку осудят за продажу алкоголя подросткам
Стоимость работ с учетом оборудования составила почти 5,7 миллиарда рублей