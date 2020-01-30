Четверо рязанцев насмерть отравились «незамерзайкой» во Владимирской области

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Четверо рязанцев насмерть отравились «незамерзайкой». Трагедия в городе Петушки Владимирской области в субботу, 25 января, пишет
В числе погибших — три женщины и мужчина, все в возрасте от 20 до 36 лет. Они скончались после употребления стеклоомывающей жидкости, содержащей метиловый спирт.
По данным издания, Один из участников умер практически сразу, трое — на следующий день в больнице.
Все скончавшиеся работали в Петушках по подряду на дорожном объекте. Одна из женщин, умерших после употребления ядовитой жидкости — многодетная мать, судьбой ее детей от разных отцов занимаются органы опеки соседнего региона.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
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