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Автоинспекторы рассказали рязанским школьникам о правилах безопасности на дорогах,
Полицейские побеседовали с учащимися начальных классов средней Шиловской школы №1.
Оперативники рассказал детям о правилах безопасного перехода проезжей части. После школьники показали на практике инспектору ГИБДД как нужно переходить дорогу.
Также стражи порядка напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов на одежде.
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Стоимость работ с учетом оборудования составила почти 5,7 миллиарда рублей