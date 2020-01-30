А что в кино? «1917», «Гретель и Гензель» и другие новинки

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Фото: Kinopoisk.ru
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша RZN.info расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
На экраны выходит картина британского режиссера Сэма Мендеса «1917», который завоевал сразу несколько престижных кинонаград. Также зрители увидят фильм ужасов «Гретель и Гензель», показывающий известную сказку под другим углом.
Среди российских премьер «Кома» режиссера Никиты Аргунова, а также «Танец с саблями», рассказывающий о композиторе Араме Хачатуряне и создании его самого знаменитого произведения.
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