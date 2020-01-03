В Судане 18 человек погибли при крушении военного самолета

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Фото: Pixabay.com
В результате крушения военного самолета Ан-12 в регионе Дарфур на западе Судана погибли 18 человек,
Сообщается, что самолет потерпел крушение в четверг, 2 января через пять минут после взлета из аэропорта Эль-Генейна.
Погибли семь членов экипажа, трое судей и восемь гражданских лиц, включая четырех детей.
Проводится расследование причин катастрофы.
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