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11:03, 3 января 2020 349
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В Рязанском районе нашли мертвой сбежавшую из наркодиспансера женщину

В Рязанском районе нашли мертвой сбежавшую из наркодиспансера женщину

В селе Поляны Рязанского района в своей квартире нашли мертвой женщину, которая ранее сбежала из наркодиспансера, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на следователя Юлию Баранову.

Тело женщины без признаков насильственной смерти 29 декабря обнаружил родственник, который пришел проверить квартиру.

Пациентке было 38 лет. Известно, что она лечилась от алкогольной зависимости.

По факту обнаружения трупа проводится доследственная проверка.


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