В пятницу в Рязанской области будут дождь и туман

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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 4 января, в Рязанской области будут дождь и туман. Прогноз погоды опубликовали на
Температура воздуха ночью -5, 0 градуса, днем -2, +3 градуса. Днем ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед и туман.
Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.
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Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.