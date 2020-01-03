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15:38, 3 января 2020 353
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В пятницу в Рязанской области будут дождь и туман

В пятницу в Рязанской области будут дождь и туман

Фото: Pixabay.com

В пятницу, 4 января, в Рязанской области будут дождь и туман. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха ночью -5, 0 градуса, днем -2, +3 градуса. Днем ожидается мокрый снег и дождь, местами гололед и туман.

Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду.


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