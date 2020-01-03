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11:35, 3 января 2020 273
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На пожаре в Канищеве погибли два человека

На пожаре в Канищеве погибли два человека

Фото: Pixabay.com

На пожаре в Канищеве погибли два человека, об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в четверг, 2 января, в 22:37. Сгорел частный кирпичный нежилой дом на улице Интернациональной.

На тушение выезжали пять расчетов и 15 человек. Причину пожара, ущерб и личность погибших устанавливают.


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