RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Брянске из-за пожара в квартире эвакуировали 12 человек. ЧП произошло в пятницу, 3 няваря, в 11:00, передает пресс-служба регионального УМВД.
Сообщение о возгорании на улице 30 лет Победы в поселке Мирный поступило на пульт оперативного дежурного МЧС. На месте спасатели обнаружили, что загорелась стена в квартире трехэтажного дома.
За 13 минут пламя потушили. Из подъезда пожарные эвакуировали 12 человек.
Никто, как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, не пострадал. Теперь экспертам предстоит выяснить, что стало причиной возгорания.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ рязанской многоэтажке отключили все «опасные лифты»
|
cледующая новость →Куда пойти четвертого января? Афиша RZN.info
Продолжение пенсионной реформы, перевод трудовых книжек и прав «в цифру», об это и о многом другом в публикации RZN.info.