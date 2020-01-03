Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:44, 3 января 2020 99
 0    0

Следователи назвали причину утечки газа в жилом доме в Твери

Следователи назвали причину утечки газа в жилом доме в Твери

К взрыву бытового газа в жилом доме в Твери, привели нарушения при установке кухонного гарнитура. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК.

В сообщении говорится, что жильцы квартиры, где произошел взрыв, попросили рабочего собрать мебель на кухне. Он демонтировал шкафы и деформировал газовый шланг, который соединяет плиту и газовую трубу. Возникла утечка топлива, которая привела к взрыву.

Проживающие в квартире супруги получили травмы и ожоги разной степени тяжести. Отмечается, что один из пострадавших получил ожоги не менее 70% поверхности тела.

Напомним, утром 2 января в жилом доме в Твери произошел хлопок газа.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
21 час назад
Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Список мест и мероприятий, которые стоит посетить в Рязани в новогодние праздники

Новогодняя ночь позади, миновало и 1 января. Но что делать дальше?

Популярное
Комментируемое
Новое
13:18, 30 декабря 2019 2 131
РЗН. инфо публикует режим работы рязанских ТРЦ и супермаркетов 31 декабря и 1 января 2
13:26, 23 декабря 2019 1 550
Любимову подарили восьмикилограммовый торт
22:09, 1 января 2020 1 942
Опубликована афиша «Новогодней столицы» с 1 по 7 января
18:14, 28 декабря 2019 1 523
Рязань назвала себя «столицей русского огурца» 5
15:31, 24 декабря 2019 1 265
В Рязани временно закончился символ «Новогодней столицы»
Все новости
Голосования

Какой популярный салат вы будете готовить на Новый год?

Окончание опроса: 9.01.2020
Архив голосований
Форум