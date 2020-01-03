Следователи назвали причину утечки газа в жилом доме в Твери

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К взрыву бытового газа в жилом доме в Твери, привели нарушения при установке кухонного гарнитура. Об этом
В сообщении говорится, что жильцы квартиры, где произошел взрыв, попросили рабочего собрать мебель на кухне. Он демонтировал шкафы и деформировал газовый шланг, который соединяет плиту и газовую трубу. Возникла утечка топлива, которая привела к взрыву.
Проживающие в квартире супруги получили травмы и ожоги разной степени тяжести. Отмечается, что один из пострадавших получил ожоги не менее 70% поверхности тела.
Напомним, утром 2 января в жилом доме в Твери
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