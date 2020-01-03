Рязанский пожарный показал, как тушил горящую дачу

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На канале «Пожарный RZN» на YouTube опубликовано новое видео. В этот раз в ролик вошли сразу три выезда экипажа.
В первом ролике загорелось электрооборудование в многоэтажке. Во втором пожарные взломали дверь и зашли в задымленную квартиру.
Третий выезд оказался самым зрелищным: пожарные тушили дачу, которая вся была в огне.
Напомним, на YouTube-канале пожарный
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