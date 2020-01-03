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Пьяный рязанец едва не убил жену ломом из-за ревности,
В полицию обратилась 51-летняя жительница села Дубовичье Спасского района. Она сообщила, что дома ее угрожает убить монтировкой нетрезвый супруг.
Оперативники немедленно выехали по адресу и выяснили, что 46-летний накануне вечером выпил много алкоголя и приревновал свою супругу. Он взял лом и попытался убить женщину.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
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