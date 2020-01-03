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18:40, 3 января 2020 330
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Куда пойти четвертого января? Афиша RZN.info

Куда пойти четвертого января? Афиша RZN.info

Продолжаются новогодние каникулы, и вместе с ними и марафон культурных мероприятий Рязани. 4 января не становится исключением, и в субботу также можно будет выбрать интересное событие на свой вкус.

В рамках проекта «Новогодняя столица» на Лыбедском бульваре выступят звезды ТНТ Стас Ярушин, известный по сериалу «Универ» и Владимир Селиванов, он же Вован из «Реальных пацанов.

С 4 января в Рязани стартуют «Зимние дни джаза». В «Фотодоме» открывается выставка челябинского фотохудожника Алексея Гольянова «Весь этот джаз».

Рязанский театр на Соборной представляет новогодний спектакль для взрослых — комедию «Месье Мазюр» Клода Манье. В клубе Svoboda с сольным концертом выступит кавер-группа Esenin Street. В биатлонном комплексе «Алмаз» под Рязанью пройдет ночная лыжная гонка.

Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


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