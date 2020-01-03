Куда пойти четвертого января? Афиша RZN.info

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Продолжаются новогодние каникулы, и вместе с ними и марафон культурных мероприятий Рязани. 4 января не становится исключением, и в субботу также можно будет выбрать интересное событие на свой вкус.
В рамках проекта «Новогодняя столица» на Лыбедском бульваре выступят
С 4 января в Рязани стартуют «Зимние дни джаза». В «Фотодоме» открывается выставка челябинского фотохудожника Алексея Гольянова «
Рязанский театр на Соборной представляет новогодний спектакль для взрослых — комедию «
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На кортах академии за 2019 год прошло более 15 турниров различного уровня.