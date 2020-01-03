ДТП в Касимове устроил 24-летний водитель на «Митсубиши»

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Серьезную аварию в Касимовском районе спровоцировал 24-летний водитель на Mitsubishi, сообщили RZN.info в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло около 20:25 в четверг, 2 января. Водитель Mitsubishi вылетел на «встречку» и
В результате происшествия водитель отечественного авто и его 29-летний пассажир получили травмы.
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