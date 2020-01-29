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15:58, 29 января 2020 127
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Журналисты и блогеры ЦФО прислали более ста работ на конкурс СМИ «Ростелекома»

Журналисты и блогеры ЦФО прислали более ста работ на конкурс СМИ «Ростелекома»

Более ста работ поступило на ежегодный конкурс «Ростелекома» «Вместе в цифровое будущее» от представителей СМИ и блогосферы Центрального федерального округа. Всего на конкурс прислали свыше 800 работ.

Сотой работой, зарегистрированной на сайте конкурса от ЦФО, стала публикация журналиста Ивана Романова, представляющего калужский журнал «ДопОфис». В статье «Реклама заглянет вам в глаза. Калужская компания меняет российский рекламный рынок» автор рассказал про адресную рекламу, «акционную слепоту» покупателей и самостоятельные решения в розничной торговле. Разработанная калужской компанией технология позволяют владельцам «умных» экранов проанализировать, кто и когда посмотрел их рекламу, какие действия предпринял после этого и понять, как дальше выстраивать взаимоотношения с потребителями. От Ивана на конкурс также заявлена работа «Умом не отличаются. Про новые остановки и цифровизацию».

«Очень рад, что конкурс вызвал интерес и надеюсь, что участников будет еще больше. Чем больше конкуренция, тем престижней победа», — отметил Иван Романов.

Напомним, «Ростелеком» проводит конкурс девятый год подряд, участие в нем ежегодно принимают более тысячи журналистов и блогеров из разных городов России.

Работы участников конкурса принимаются на сайте до 31 марта 2020 года. Итоги регионального этапа конкурса подведут в мае, федерального — в июне. Жюри выберет победителей на региональном этапе во всех номинациях. Занявших первые места в июне ожидает поездка в Москву, где они поборются за главный приз конкурса — поездку в Японию осенью 2020 года.

В конкурсе «Вместе в цифровое будущее» могут принять участие представители любого зарегистрированного регионального СМИ и блогеры, освещающие в своих публикациях темы телекоммуникаций, цифровизации, технологических трендов, инновационных решений и сервисов.

Партнер конкурса 2020 года — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» (дочерняя компания корпорации NEC). Официальный хештег конкурса #eFuture.


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