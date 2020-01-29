Жители Горрощи пожаловались на соседку, устроившую в квартире приют для животных

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Жители дома №28 на улице Полетаева пожаловались на соседку, которая устроила в своей квартире приют для животных. Об этом в среду, 29 января, рассказали в сюжете
Как утверждают рязанцы, сейчас в «двушке» на третьем этаже ютятся пять кошек и пять собак, но раньше их было пятьдесят. Деньги на содержание питомцев женщина собирала в соцсетях. Позже почти всех животных из квартиры забрали волонтеры.
Оставшихся кошек и собак, по словам соседей, женщина не выгуливает. Из квартиры постоянно воняет, в подъезде завелись тараканы и мухи.
Одна из жительниц дома призналась, что сначала соседи пытались договориться «по-хорошему», но ситуация так и не поменялась.
«На звонки из полиции она отвечает, что у нее все хорошо. Мы вызывали участкового, написали заявления в Роспотребнадзор и жилищный комитет, но результата нет», — рассказала рязанка.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЛюбимов планирует завершить реставрацию второй гимназии и строительство музейного центра до конца года
|
cледующая новость →Wink получил эксклюзивные цифровые права на показ новых фильмов Федора Бондарчука
Для решения этой задачи существует множество решений.