Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:47, 29 января 2020 224
 0    0

Жители Горрощи пожаловались на соседку, устроившую в квартире приют для животных

Жители Горрощи пожаловались на соседку, устроившую в квартире приют для животных

Жители дома №28 на улице Полетаева пожаловались на соседку, которая устроила в своей квартире приют для животных. Об этом в среду, 29 января, рассказали в сюжете ТКР.

Как утверждают рязанцы, сейчас в «двушке» на третьем этаже ютятся пять кошек и пять собак, но раньше их было пятьдесят. Деньги на содержание питомцев женщина собирала в соцсетях. Позже почти всех животных из квартиры забрали волонтеры.

Оставшихся кошек и собак, по словам соседей, женщина не выгуливает. Из квартиры постоянно воняет, в подъезде завелись тараканы и мухи.

Одна из жительниц дома призналась, что сначала соседи пытались договориться «по-хорошему», но ситуация так и не поменялась.

«На звонки из полиции она отвечает, что у нее все хорошо. Мы вызывали участкового, написали заявления в Роспотребнадзор и жилищный комитет, но результата нет», — рассказала рязанка.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
5 часов назад
Рязанцам рассказали о способах утепления стен жилых домов

Рязанцам рассказали о способах утепления стен жилых домов

Для решения этой задачи существует множество решений.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 5 958
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 2
9:46, 17 января 2020 2 190
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:19, 18 января 2020 1 617
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
8:13, 19 января 2020 12 874
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
11:16, 24 января 2020 2 524
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум