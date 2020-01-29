Жительнице Калуги грозит грозит два года колонии за сбитого ребенка

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Фото: Pixabay.com
Жительнице Калуги грозит два года колонии за сбитого ребенка,
Установлено, что ДТП произошло в октябре 2019 года. 27-летняя девушка не успела затормозить и сбила ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
«Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. В ближайшее время дело начнет рассматривать суд», — отметили в надзорном органе.
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Для решения этой задачи существует множество решений.