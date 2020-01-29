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13:41, 29 января 2020 114
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Жительнице Калуги грозит грозит два года колонии за сбитого ребенка

Жительнице Калуги грозит грозит два года колонии за сбитого ребенка

Фото: Pixabay.com

Жительнице Калуги грозит два года колонии за сбитого ребенка, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что ДТП произошло в октябре 2019 года. 27-летняя девушка не успела затормозить и сбила ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

«Пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. В ближайшее время дело начнет рассматривать суд», — отметили в надзорном органе.


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