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Фото: Администрация Рязани
За сутки с рязанских улиц вывезли больше 1500 кубометров снега. Об этом сообщил
В работах задействовали более 200 сотрудников и 150 единиц спецтехники.
Для посыпки дорог, тротуаров и остановок израсходовали 160 кубометров пескосоляной смеси.
Уборку продолжат в среду, 29 января. Днем очистят остановки, пешеходные переходы, парки и скверы.
Ночью будут работатьпескоразбрасыватели, тракторы-щетки, погрузчики и другая техника.
Вывоз снега планируется с улиц Ленина, Соборной, Полонского, Радищева, Николодворянской, Первомайского проспекта, с 22:00 до 6:00.
Рязанцев попросили не парковать машины на обочинах.
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