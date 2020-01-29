За год в офисы обслуживания «Рязаньэнерго» обратились более 14 500 потребителей

В «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» подвели итоги работы с потребителями за 2019 год. За это время к специалистам Центра обслуживания потребителей предприятия в Рязани и пунктов по работе с потребителями в районах области обратились 14 582 человека, при этом каждое шестое обращение подавали в электронном виде.

Значительное количество от числа обращений — более 6 тысяч — составили заявки по организации коммерческого учета электрической энергии, в том числе на установку и замену счетчиков. Более 5 500 обращений было связано с вопросами технологического присоединения.

За год сотрудники «Рязаньэнерго» приняли 3 133 заявки на подключение к электрическим сетям предприятия, при этом заявителям предоставлялась возможность воспользоваться услугой сопровождения техприсоединения — подключения энергопринимающих устройств заявителей «под ключ».

«В случае использования этого дополнительного сервиса энергокомпании заявитель получает существенное преимущество: все технические условия качественно выполняются профессионалами, что является гарантией своевременного подключения к электросетям предприятия и исполнения договора на технологическое присоединение со стороны заявителя», — рассказали в пресс-службе компании.

Отмечается, что сотрудники «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» всегда готовы проинформировать клиентов по интересующим темам, в том числе по вопросам оказания широкого спектра дополнительных услуг электросетевой компании.

«Помимо сопровождения техприсоединения и организации коммерческого учета электроэнергии энергетики выполняют качественные работы по переустройству электросетевых объектов предприятия в интересах потребителей, организации систем уличного освещения, технического обслуживания и ремонта электросетей и энергообъектов заявителей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что специалисты «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» на постоянной основе проводят работу по повышению уровня предоставляемых услуг. У клиентов есть возможность выбора любого из трех существующих каналов взаимодействия в зависимости от индивидуальных возможностей и предпочтений.

Обратиться очно можно в Центр обслуживания потребителей по адресу: Рязань, улица МОГЭС, дом 12 и в пункты обслуживания потребителей в районах электрических сетей «Рязаньэнерго» (РЭС). Для удобства граждан и доступности в 2019 году открылись дополнительные пункты работы с потребителями в 12-ти РЭСах.