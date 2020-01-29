В Скопинском районе фура врезалась в «ГАЗель»

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Фото: УМВД по Рязанской области
В 23:20 вторника, 28 января, на 260 километре дороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе произошло ДТП. Об этом сообщила
По предварительной информации, 32-летний мужчина ехал в сторону Москвы на седельном тягаче DAF, не справился с управлением и врезался в «ГАЗель» под управлением 39-летнего жителя Тамбовской области.
В результате водитель «ГАЗели» получил травмы, с которыми его госпитализировали.
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Здесь наглядно представлены образцы продукции одной из самых крупных в регионе фабрик по производству корпусной мебели.