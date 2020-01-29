В Ряжске у родника нашли труп женщины

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Фото: Издательство «Пресса»
В среду, 29 января, в Ряжске на улице Набережной у родника нашли тело женщины. Об этом пишет ИД «
Тело обнаружила местная жительница, приехавшая к источнику за водой, она и вызвала полицию.
Отмечается, что на вид погибшей около 50 лет, одета в демисезонную темно-синюю куртку, лиловый свитер, темные джинсы.
Следователи устанавливают личность погибшей, очевидцев происшествия, причины смерти.
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