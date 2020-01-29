В Рязанском районе «ГАЗель» сбила женщину

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В селе Поляны Рязанского района «ГАЗель» сбила женщину,
ДТП произошло во вторник, 28 января, в 20:20. 32-летний рязанец на «ГАЗели» сбил 47-летнюю женщину.
В результате аварии пострадавшую госпитализировали.
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