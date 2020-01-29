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14:00, 29 января 2020 173
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В Рязани проведут мероприятия в память о Федоре Полетаеве

В Рязани проведут мероприятия в память о Федоре Полетаеве

В среду, 29 января, в рязанском правительстве прошло заседание. Губернатор Николай Любимов напомнил, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы.

По его словам, 75-летию Великой Победы посвятят много мероприятий, некоторые из которых уже проходят в регионе. «Необходимо в первую очередь позаботиться о наших ветеранах. Это ежедневная наша задача, которая должна выполняться», — заявил Любимов.

Губернатор также напомнил, что 2 февраля будет отмечаться 75-я годовщина подвига Героя Советского Союза и Национального героя Италии Федора Полетаева. Глава региона поручил минобру, минкульту и главам районов «организовать и на достойном уровне провести памятные мероприятия, посвященные Полетаеву».

«Считаю, что в этот юбилейный год мы должны провести их особенно торжественно и широко, с привлечением как можно большего числа людей, особенно молодежи», — заключил глава региона.


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