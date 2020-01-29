В Рязани осудили мигранта, который залез в дом 70-летней пенсионерки и изнасиловал ее

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В Рязани осудили 33-летнего гражданина Узбекистана, который в августе 2019 года залез в дом 70-летней пенсионерки и изнасиловал ее. Об этом сообщил
Инцидент произошел в селе Рыбновского района. Известно, что мужчина проник в дом через окно террасы.
Злоумышленника
Суд признал мигранта виновным и приговорил его к трем с половиной годам заключения в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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