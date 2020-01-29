В Пронском районе ограбили магазин

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В деревне Мамоново Пронского района ограбили магазин. Злоумышленники пробрались в него ночью, взломав служебный вход, сообщила
Из торговой точки пропали десять бутылок крепкого алкоголя, консервы и блоки сигарет.
Опросив местных жителей, полицейские узнали, что в одном из домов всю ночь и утро продолжалось застолье. Оперативники разыскали 46-летнего хозяина жилища и его 35-летнего гостя из соседнего поселка. Одного из них ранее судили за кражу, другого — за мошенничество.
Оказалось, что мужчины ограбили магазин. У них на столе нашли нетронутое спиртное и консервы.
В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК.
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