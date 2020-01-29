В Петербурге младенец отравился гашишем

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В Санкт-Петербурге ребенок 2019 года рождения съел гашиш. Инцидент произошел днем во вторник, 28 января, в доме на Светлановском проспекте, передает
Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии с острым пероральным отравлением.
Известно, что его родители не состояли на учете. Сейчас с ними разбирается полиция, возбуждено административное дело за употребление наркотиков.
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Для решения этой задачи существует множество решений.