В четверг в Рязанской области потеплеет до +3 градусов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Мария Аверкина
В четверг, 30 января, в Рязанской области потеплеет до +3 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно. Ночью и днем осадки — мокрый снег и дождь. Налипание мокрого снега, ночью и утром в отдельных районах туман, а дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, днем местами порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем -2, +3 градуса.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани отменили оправдательный приговор обвиняемому в убийстве
|
cледующая новость →В Рязани проведут мероприятия в память о Федоре Полетаеве
Здесь наглядно представлены образцы продукции одной из самых крупных в регионе фабрик по производству корпусной мебели.