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14:07, 29 января 2020 184
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В четверг в Рязанской области потеплеет до +3 градусов

В четверг в Рязанской области потеплеет до +3 градусов

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

В четверг, 30 января, в Рязанской области потеплеет до +3 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

По данным синоптиков, будет облачно. Ночью и днем осадки — мокрый снег и дождь. Налипание мокрого снега, ночью и утром в отдельных районах туман, а дорогах гололедица.

Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, днем местами порывы 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем -2, +3 градуса.


© RZN.info

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