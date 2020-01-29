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17:06, 29 января 2020 168
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В четверг на четырех рязанских улицах отключат холодную воду

В четверг на четырех рязанских улицах отключат холодную воду

В четверг, 30 января, на четырех рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Воды не будет с 13:00 до 17:00 по следующим адресам:

  • улица Ленина, дома 3, 31, 4, 6, 8, 10, 12, 12а (детский сад №59), 16/65, 18/66, 20, 22, 24, 26;
  • улица Газетный переулок, дома 1, 2;
  • улица Вознесенская, дома 56, 60, 64, 64а, 63;
  • улица Урицкого, дома 65, 65-а, 67, 69, 71/5, 64, 66, 68.

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