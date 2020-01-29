В четверг из-за опиловки аварийных деревьев в Рязани изменится расписание троллейбусов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В четверг, 30 января, из-за опиловки аварийных деревьев и отключения сети троллейбусной линии на улице Чкалова изменится расписание транспорта. Об этом сообщил
С 10:00 до 11:00 движение троллейбусов организуют по следующей схеме:
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьАндрей Макаров обсудил с рязанцами поправки в Конституцию
|
cледующая новость →Любимов поручил на достойном уровне отпраздновать юбилей подвига Полетаева
Для решения этой задачи существует множество решений.