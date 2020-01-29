Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:19, 29 января 2020 221
 0    0

В четверг из-за опиловки аварийных деревьев в Рязани изменится расписание троллейбусов

В четверг из-за опиловки аварийных деревьев в Рязани изменится расписание троллейбусов

В четверг, 30 января, из-за опиловки аварийных деревьев и отключения сети троллейбусной линии на улице Чкалова изменится расписание транспорта. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

С 10:00 до 11:00 движение троллейбусов организуют по следующей схеме:

  • троллейбусы маршрута №2 из мкр. Дашково-Песочня следуют до остановки «Вокзал Рязань-2» далее в обратном направлении;
  • троллейбусы маршрута №5 от конечной остановки «улица Строителей» следуют по направлению улица Островского — улица Гагарина — улица Есенина — улица Ленина — Первомайский проспект до остановочного пункта «Вокзал Рязань-2» далее в обратном направлении;
  • троллейбусы маршрута №12 следуют от конечной остановки «Завод Рязцветмет» до остановки «улица Строителей».

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
7 часов назад
Рязанцам рассказали о способах утепления стен жилых домов

Рязанцам рассказали о способах утепления стен жилых домов

Для решения этой задачи существует множество решений.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:13, 16 января 2020 5 965
В Гидрометцентре пообещали россиянам 50-градусные морозы в феврале 2
9:46, 17 января 2020 2 193
На мосту через Оку поставили камеры, измеряющие среднюю скорость автомобиля
12:19, 18 января 2020 1 618
Из-за аномальной погоды в Рязанской области отменили крещенские купания в нескольких водоемах
8:13, 19 января 2020 12 880
Рязанцы отпраздновали Крещение на Ореховом озере 2
11:16, 24 января 2020 2 533
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
Все новости
Голосования

Вы поддержите изменение конституции?

Окончание опроса: 2.02.2020
Архив голосований
Форум