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17:51, 29 января 2020 127
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Убийство пожилых супругов в Сасове раскрыли с помощью полиграфа

Убийство пожилых супругов в Сасове раскрыли с помощью полиграфа

Убийство пожилых супругов в Сасове раскрыли с помощью полиграфа. Об этом пишет ИД «Пресса».

Отмечается, подозреваемый спокойно отвечал на заданные вопросы. Однако у полиграфолога возникли сомнения в правдивости показаний. По словам подозреваемого, он однажды спрашивал в долг у потерпевшего, но тот ему отказал, поэтому, денег в долг он не брал и к убийству не причастен.

Эксперт принял решение удостовериться в своих сомнениях и повторил диагностику. Во второй раз детектор подтвердил устойчивую реакцию на обман.

«Оперативные работники сопоставили события, проверили алиби. Подозреваемому предъявили доказательства, после которых он понял, что отпираться бессмысленно, и стал давать признательные показания. Ко всем доказательствам прибавилось еще видео с камер наружного наблюдения», — говорится в сообщении.

Напомним, тела 76-летнего мужчины и его 73-летней жены нашли 8 февраля 2019 года. Пару убили за два дня до этого.

По данным следствия, злоумышленник оставил автомобиль на соседней улице, переоделся, надел перчатки и медицинскую маску. Он подошел к дому, где проживали супруги, отключил там электричество. Хозяин вышел на улицу, тогда на него напал злоумышленник и стал избивать, заставляя дать ему деньги. Пенсионер оказал сопротивление, после чего нападавший ударил его ножом. Подозреваемый зашел в дом, где также напал с ножом на супругу убитого. Он украл у погибшей пары деньги.

Дело об убийстве пожилых супругов передали в суд.


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