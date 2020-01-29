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Убийство пожилых супругов в Сасове раскрыли с помощью полиграфа. Об этом пишет ИД «
Отмечается, подозреваемый спокойно отвечал на заданные вопросы. Однако у полиграфолога возникли сомнения в правдивости показаний. По словам подозреваемого, он однажды спрашивал в долг у потерпевшего, но тот ему отказал, поэтому, денег в долг он не брал и к убийству не причастен.
Эксперт принял решение удостовериться в своих сомнениях и повторил диагностику. Во второй раз детектор подтвердил устойчивую реакцию на обман.
«Оперативные работники сопоставили события, проверили алиби. Подозреваемому предъявили доказательства, после которых он понял, что отпираться бессмысленно, и стал давать признательные показания. Ко всем доказательствам прибавилось еще видео с камер наружного наблюдения», — говорится в сообщении.
Напомним, тела 76-летнего мужчины и его 73-летней жены
По данным следствия, злоумышленник оставил автомобиль на соседней улице, переоделся, надел перчатки и медицинскую маску. Он подошел к дому, где проживали супруги, отключил там электричество. Хозяин вышел на улицу, тогда на него напал злоумышленник и стал избивать, заставляя дать ему деньги. Пенсионер оказал сопротивление, после чего нападавший ударил его ножом. Подозреваемый зашел в дом, где также напал с ножом на супругу убитого. Он
Дело об убийстве пожилых супругов
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