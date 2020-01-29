Троих подростков из Пронского района судили за кражу

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В Пронском районе судили троих подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Их подозревали в краже, сообщил
Известно, что юноши заранее спланировали преступление. Они похитили у строительной организации имущество на общую сумму 10 тысяч рублей и распорядились им по своему усмотрению.
В отношении несовершеннолетних возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК. Они полностью признали свою вину и раскаялись.
Следователь ходатайствовал о прекращении уголовного преследования, так как подростки впервые совершили преступление и получили предупреждение.
По решению суда уголовное дело закрыли.
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Здесь наглядно представлены образцы продукции одной из самых крупных в регионе фабрик по производству корпусной мебели.