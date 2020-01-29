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10:09, 29 января 2020 125
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Троих подростков из Пронского района судили за кражу

Троих подростков из Пронского района судили за кражу

В Пронском районе судили троих подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Их подозревали в краже, сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что юноши заранее спланировали преступление. Они похитили у строительной организации имущество на общую сумму 10 тысяч рублей и распорядились им по своему усмотрению.

В отношении несовершеннолетних возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 158 УК. Они полностью признали свою вину и раскаялись.

Следователь ходатайствовал о прекращении уголовного преследования, так как подростки впервые совершили преступление и получили предупреждение.

По решению суда уголовное дело закрыли.


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