Рязанские автоинспекторы сняли ролик совместно с каскадерами

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Рязанские автоинспекторы сняли социальный ролик совместно с участием Ассоциаций каскадеров России и Рязанским центром высшего водительского мастерства.
Ролик напоминает пешеходам, что необходимо быть внимательнее при переходе проезжей части, а также о том, что в это момент не нужно отвлекаться на мобильные телефоны.
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Для решения этой задачи существует множество решений.