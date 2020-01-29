Рязанка взыскала с магазина 30 тысяч за упавшие на нее коробки с обувью

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанка взыскала 30 тысяч с магазина за упавшие на нее коробки с обувью, сообщили на
Известно, что в мае 2019 года, девушка, находясь на работе, достала коробку с обувью. После этого на нее упали остальные. В результате рязанка получила черепно-мозговую травму.
В судебном заседании истица просила взыскать с ответчика 50 тысяч рублей. Требования удовлетворили частично. Потерпевшая получила компенсацию в 30 тысяч рублей.
Решение суда не вступило в законную силу.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа шести рязанских улицах отключили холодную воду
|
cледующая новость →В Ряжске у родника нашли труп женщины
Здесь наглядно представлены образцы продукции одной из самых крупных в регионе фабрик по производству корпусной мебели.