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Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей в Московской области пенсионерки. Она может направляться в Рязанскую область, сообщили в группе поискового отряда «
71-летняя Надежда Астахова (Борисова) живет в подмосковном городе Щелково. Ее местонахождение неизвестно с 27 января.
Приметы: рост 166 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, карие серо-голубые.
Была одета в темно-коричневое болоньевое пальто, голубые джинсы, черные туфли, черный берет.
Женщина нуждается в медицинской помощи, у нее возможна потеря памяти.
Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят сообщать по телефону
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Для решения этой задачи существует множество решений.