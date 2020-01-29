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21:15, 29 января 2020 163
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Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей в Московской области пенсионерки

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей в Московской области пенсионерки

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей в Московской области пенсионерки. Она может направляться в Рязанскую область, сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт».

71-летняя Надежда Астахова (Борисова) живет в подмосковном городе Щелково. Ее местонахождение неизвестно с 27 января.

Приметы: рост 166 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, карие серо-голубые.

Была одета в темно-коричневое болоньевое пальто, голубые джинсы, черные туфли, черный берет.

Женщина нуждается в медицинской помощи, у нее возможна потеря памяти.

Всех, кто что-то знает о пропавшей, просят сообщать по телефону +7 (925) 465-91-94 — Исаев Дмитрий.


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