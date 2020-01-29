Рязанцам рассказали, как утепляют стены жилых домов

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Рязанцам рассказали о способах утепления стен жилых домов. По словам специалистов, для решения этой задачи существует много решений, технологий и методов.
В частности, стены утепляют пенопластом, пенополистиролом, минеральной ватой и пеностеклом. Отмечается, что самое эффективное утепление делают с помощью минваты.
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Для решения этой задачи существует множество решений.