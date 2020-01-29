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14:36, 29 января 2020 48
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Рязанцам напомнили, как распознать фальшивые купюры

Рязанцам напомнили, как распознать фальшивые купюры

Рязанцам напомнили, как распознать фальшивые купюры, сообщили на сайте регионального УМВД.

В полиции отметили, что чаще всего местами сбыта поддельных купюр являются рынки, коммерческие киоски, АЗС и предприятия малого бизнеса.

Сообщается, что чаще всего подделывают и сбывают 1000-рублевые купюры.

Чтобы не оказаться в неприятной ситуации стражи порядка призывают соблюдать несколько правил:

  • не разменивайте купюры незнакомым лицам;
  • при продаже автомобиля или недвижимости, лучше проверить получаемую наличность в банке;
  • если вы обнаружили купюру сомнительного качества, не пытайтесь ее сбыть, это уже преступление, немедленно обратитесь в полицию;
  • совершая покупки на рынке, будьте очень внимательны по отношению к деньгам;
  • снимая деньги с банкомата, сохраняйте чеки;
  • если вам пытаются сбыть поддельную купюру, и вы это заметили, постарайтесь запомнить приметы сбытчика и приметы людей, с которыми он общается, автотранспорт, на котором он приехал, и позвоните в полицию.

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