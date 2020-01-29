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Рязанцам напомнили, как распознать фальшивые купюры, сообщили на
В полиции отметили, что чаще всего местами сбыта поддельных купюр являются рынки, коммерческие киоски, АЗС и предприятия малого бизнеса.
Сообщается, что чаще всего подделывают и сбывают 1000-рублевые купюры.
Чтобы не оказаться в неприятной ситуации стражи порядка призывают соблюдать несколько правил:
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