Руководитель «Эко-Пронска» ответил на вопросы рязанских журналистов и общественников о реализации мусорной реформы

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Генеральный директор компании «Эко-Пронск» Валерий Матюхин ответил на вопросы рязанских журналистов, общественников, активистов и блогеров о реализации мусорной реформы в регионе.
На встрече горожане интересовались, насколько удалось решить проблемы, связанные с началом реформы. Гендиректор компании рассказал, что спустя три месяца работы «Эко-Пронска» жалоб на неубранный из дворов мусор стало в разы меньше: это подтверждается ежедневным мониторингом состояния контейнерных площадок, который проводит компания и обратной связью от населения, включая сообщения в соцсетях.
«Сейчас основной поток сигналов пошел по вопросам, связанным с начислениями. Для них нужны исходные данные: паспортные данные по физическому лицу, персональные — по юрлицу. У нас домовые книги отменили, прописка и выписка через МФЦ. К сожалению, ни полиция, ни налоговая, ни росреестр нам не помогают. Иной раз данные, которые нам предоставили, в том числе, и районные администрации, содержали некорректные сведения. В настоящий момент мы проводим большую работу по актуализации баз данных. — объяснил руководитель «Эко-Пронска».
Он предложил рязанцам, которые получили квитанции с ошибками, обращаться в офисы регоператора или связаться через электронную почту, указанную на официальном сайте.
Журналисты рассказали несколько проблемных историй о работе регоператора, на которые жаловались читатели СМИ. Например, жительница Клепиковского района получала начисления за выписанную родственницу, ее попытки наладить диалог с «Эко-Пронском» онлайн несколько недель заканчивались неудачей.
Валерий Матюхин согласился с тем, что сбои в обратной связи есть. Он отметил, что в настоящее время рассматривается несколько вариантов решения проблем: в скором времени дозвониться диспетчерам станет проще.
Также руководитель подчеркнул, что жалоб по несоблюдению графика вывоза отходов мало. В основном сложности с вывозом мусора в дворах связаны с неправильно припаркованными машинами.
Валерий Матюхин через СМИ предложил активным горожанам взять на общественный контроль соблюдение графиков вывоза отходов, и при замеченных нарушениях писать на электронную почту
В дальнейшем, как пообещали на встрече, специалисты компании «Эко-Пронск» проведут тщательный анализ поступивших данных для повышения качества предоставляемых населению коммунальных услуг.
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