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Фото: Pixabay.com
Россия отменит поезда в Китай из-за коронавируса, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает
Все железнодорожные маршруты с Китаем, кроме прямого поезда Москва-Пекин и обратно, будут приостановлены. Ограничения вступят в силу 31 января.
Также в пяти регионах Дальнего Востока (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях) закроют пешеходные и автомобильные границы с Китаем.
Голикова уточнила, что решение об авиасообщении с КНР будет принято 31 января.
Ранее эксперты
По последним данным, заражены 4593 человека (из них в Китае 4537). Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 5974 подтвержденных случаях, с учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 6053. Почти 60 тысяч человек находятся на обследовании, 103 удалось вылечить. Еще 132 человека умерли.
Переехавший в Китай рязанец
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