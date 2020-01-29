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Расчленившего студентку историка Соколова признали вменяемым, передает ТАСС со ссылкой на адвоката, Александра Почуева.
Специалисты, которые обследовали историка и бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, пришли к выводу, что обвиняемый вменяем. Психологи не обнаружили у историка сильного душевного волнения.
Напомним, подозреваемого задержали 9 ноября, его достали из реки Мойка. У 63-летнего мужчины был рюкзак, в котором
Позже установили
Расследование продолжается.
Фото: Объединенной пресс-службы судов Петербурга
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Для решения этой задачи существует множество решений.