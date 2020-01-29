Путин впервые прокомментировал эпидемию коронавируса

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Фото: Kremlin.ru
Владимир Путин сообщил, что необходимо свести к минимуму потери от распространения коронавируса из Китая,
«Необходимо сделать так, чтобы этой инфекции у нас не было», — сообщил президент
Он также отметил, что некоторые профилактические меры против коронавируса уже приняты.
Ранее эксперты
По последним данным, заражены 4593 человека (из них в Китае 4537). Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 5974 подтвержденных случаях, с учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 6053. Почти 60 тысяч человек находятся на обследовании, 103 удалось вылечить. Еще 132 человека умерли.
Переехавший в Китай рязанец
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Для решения этой задачи существует множество решений.