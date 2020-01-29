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Появилось видео с места ДТП с фурой на Московском шоссе. Ролик опубликовали в Instagram
На кадрах видно, что Volkswagen получил механические повреждения.
Напомним, ранее в соцсети
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ДТП. 19:05 Московское шоссе, напротив автосалонов. Подробности уточняются. @mylnikova_official #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
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Здесь наглядно представлены образцы продукции одной из самых крупных в регионе фабрик по производству корпусной мебели.