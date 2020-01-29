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После вмешательства прокуратуры в Рязанской области ликвидировали более 70 незаконных свалок. Об этом сообщил
Свалки убрали в Александро-Невском, Захаровском, Ряжском, Шиловском районах.
Всего в 2019 году прокуратура выявила 247 нарушений, принесено 17 протестов, направлено 45 исков в суд, внесено 154 представления. К дисциплинарной ответственности привлечено 89 виновных лиц, к административной — 30.
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