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Под Калугой молодой человек напал с ножом на собутыльников, об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Известно, что подозреваемый был в гостях у своих знакомых. Гости распивали спиртные напитки. После между 22-летним злоумышленником и и двумя мужчинами завязалась ссора. Молодой человек нанес пострадавшим несколько ударов ножом в голень.
В результате потерпевших госпитализировали. Подозреваемого задержали.
В отношении злоумышленника возбудили два уголовных дела.
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