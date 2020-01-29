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Николай Любимов пообщался с Андреем Макаровым, рабочая встреча губернатора и председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы прошла в среду, 29 января. Об этом сообщил
Глава региона поблагодарил Макарова за помощь в реализации важнейших для Рязанской области проектов.
«Недавно мы сдали больницу скорой медицинской помощи. Теперь приступаем к строительству нового корпуса онкодиспансера. Это очень важная задача, решение которой позволит вывести рязанскую медицину на лидирующие позиции не только в ЦФО, но и в России», — сказал Любимов.
Он также отметил, что продолжается укрепление инфраструктуры и в сфере образования.
«Вводятся в эксплуатацию новые школы, обеспечено выполнение показателей на 2019 год по строительству яслей. Мы обязаны обеспечить всех детей местами в детских садах, чтобы очередей в области больше не было», — подчеркнул губернатор.
Также на встрече обсуждались вопросы об организации горячего питания школьников региона и строительство школы в Сасове.
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Для решения этой задачи существует множество решений.