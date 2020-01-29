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11:38, 29 января 2020 134
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На шести рязанских улицах отключили холодную воду

На шести рязанских улицах отключили холодную воду

Утром в среду, 29 января, на шести рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за работ на водопроводе до 16:00 воды не будет в домах 12 и 14 по улице Островского, а также в доме 19 корпус 1 по улице Полетаева.

В 22:00 воду дадут по следующим адресам:

  • площадь 26 Бакинских комиссаров, дома 7, 3, 6/21, 2/12;
  • проезд Речников, дом 19;
  • улица Скоморошинская, дома 14/1, 16, 17, 15, 10, 8, 4 (детсад №8), 11/58, 9-а, 7-а, 5, 1.

Кроме того, до окончания работ воды не будет в домах 2 и 3 по улице Забайкальской.


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