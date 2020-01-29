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Фото: Pixabay.com
На рязанку завели уголовное дело за торговлю спиртным .Об этом
49-летняя женщина ранее уже торговала алкоголем из своей квартиры на улице Тимакова. Ее наказывали по части 1 статьи 14.17.1 КоАП.
Теперь ей грозит ответственность по статье 171.4 УК («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»). Это может быть штраф до 80 тысяч рублей или до года исправительных работ.
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