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15:36, 29 января 2020 139
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На рязанку завели уголовное дело за торговлю спиртным

На рязанку завели уголовное дело за торговлю спиртным

Фото: Pixabay.com

На рязанку завели уголовное дело за торговлю спиртным .Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

49-летняя женщина ранее уже торговала алкоголем из своей квартиры на улице Тимакова. Ее наказывали по части 1 статьи 14.17.1 КоАП.

Теперь ей грозит ответственность по статье 171.4 УК («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно»). Это может быть штраф до 80 тысяч рублей или до года исправительных работ.


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