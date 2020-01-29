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Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума. Об этом
Изменения связаны с тем, что снизились цены на те продукты питания, которые учитываются при расчете прожиточного минимума. В частности, подешевели лук репчатый, морковь, картофель, свекла, сахар, свинина, куры.
Сейчас проект приказа опубликован для открытого обсуждения. Планируется, что прожиточный минимум снизится в среднем на 3,7%. Для трудоспособного населения − на 3,6 (11 тысяч 510 рублей), для пенсионеров − на 3,3 (8 тысяч 788 рублей) и больше всего сумма сократится для детей − на 4,2% (10 тысяч 383 рубля).
Напомним, от величины прожиточного минимума зависят суммы социальных пособий, стипендий и алиментов.
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