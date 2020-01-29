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8:15, 29 января 2020 124
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Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий акт, который был опубликован 28 января.

Изменения связаны с тем, что снизились цены на те продукты питания, которые учитываются при расчете прожиточного минимума. В частности, подешевели лук репчатый, морковь, картофель, свекла, сахар, свинина, куры.

Сейчас проект приказа опубликован для открытого обсуждения. Планируется, что прожиточный минимум снизится в среднем на 3,7%. Для трудоспособного населения − на 3,6 (11 тысяч 510 рублей), для пенсионеров − на 3,3 (8 тысяч 788 рублей) и больше всего сумма сократится для детей − на 4,2% (10 тысяч 383 рубля).

Напомним, от величины прожиточного минимума зависят суммы социальных пособий, стипендий и алиментов.


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