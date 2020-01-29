МЧС предупредило рязанцев о сильном тумане

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Рязанское МЧС опубликовало метеопредупреждение на утро четверга, 30 января. Оно размещено на
На территории Рязанской области сохранится туман с видимостью 200-500 метров, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега.
Водителей и пешеходов призвали быть осторожнее.
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