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23:03, 29 января 2020 159
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МЧС предупредило рязанцев о сильном тумане

МЧС предупредило рязанцев о сильном тумане

Рязанское МЧС опубликовало метеопредупреждение на утро четверга, 30 января. Оно размещено на сайте министерства.

На территории Рязанской области сохранится туман с видимостью 200-500 метров, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега.

Водителей и пешеходов призвали быть осторожнее.


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