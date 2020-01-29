Любимов поручил на достойном уровне отпраздновать юбилей подвига Полетаева

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил на достойном уровне отпраздновать юбилей подвига Федора Полетаева. Об этом он заявил на заседании регионального правительства во вторник, 29 января.

Любимов напомнил, что 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Глава региона отметил, что 2 февраля будет отмечаться 75-я годовщина подвига Федора Полетаева.

«Необходимо в первую очередь позаботиться о наших ветеранах. Это ежедневная наша задача, которая должна выполняться», — сказал глава региона.

«Наш земляк, Герой Советского Союза и Национальный герой Италии мужественно сражался в рядах итальянского Сопротивления. Мы помним подвиг Полетаева. Его помнят и в Италии. Он был посмертно удостоен одной из высших наград этой страны — медали „За воинскую доблесть“. Ежегодно там, как и в Рязани, проходят торжественные мероприятия в его честь», — сказал губернатор.

Глава региона поручил министерству образования и молодежной политики региона, министерству культуры и туризма, главам районов совместно организовать мероприятия, посвященные 75-летию подвига, задействовать для этого разные площадки, в том числе школы, учреждения культуры, библиотеки, общественные пространства.

«Считаю, что в этот юбилейный год мы должны провести их особенно торжественно и широко, с привлечением как можно большего числа людей, особенно молодежи», — сказал политик.

Губернатор подчеркнул, что очень важно сохранять память о наших героях, рассказывать современному поколению о подлинной истории Великой Отечественной войны.

«Важно, чтобы наше молодое поколение не забывало, что для нас значит эта дата, и помнило о тех, кто сделал победу возможной. Чтобы в мире не забывали, что наша страна обеспечила победу над нацизмом и фактически освободила как минимум две трети Европы от „коричневой чумы“. Это наша позиция. Это наша память, наша слава, доблесть, наша боль», — отметил глава региона.